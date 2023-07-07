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Опубликовано 7 июля 2023, 11:30
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ВС РФ уничтожили склад 44-й артбригады ВСУ под Ореховом в Запорожской области

Российские военные уничтожили склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины в районе города Орехова Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Орехова Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ", сказал он.

Кроме того, на Запорожском направлении ВС РФ нанесли поражение противнику в районе населённого пункта Луговское.

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Несут потери ВСУ и на Донецком направлении: за последние сутки там было отражено десять украинских атак. Потери противника составили до 420 человек личного состава (убитыми и ранеными), три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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