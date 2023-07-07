ВС РФ уничтожили склад 44-й артбригады ВСУ под Ореховом в Запорожской области
Российские военные уничтожили склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины в районе города Орехова Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Орехова Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ", — сказал он.
Кроме того, на Запорожском направлении ВС РФ нанесли поражение противнику в районе населённого пункта Луговское.
Несут потери ВСУ и на Донецком направлении: за последние сутки там было отражено десять украинских атак. Потери противника составили до 420 человек личного состава (убитыми и ранеными), три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа.
ТАСС / Алексей Коновалов