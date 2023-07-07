ВС РФ уничтожили склад 44-й артбригады ВСУ под Ореховом в Запорожской области

Кроме того, на Запорожском направлении ВС РФ нанесли поражение противнику в районе населённого пункта Луговское.

Несут потери ВСУ и на Донецком направлении: за последние сутки там было отражено десять украинских атак. Потери противника составили до 420 человек личного состава (убитыми и ранеными), три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа.