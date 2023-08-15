Подоляк признал, что рано или поздно РФ и Украина сядут за стол переговоров

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк согласен с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, что Москва и Киев рано или поздно сядут за стол переговоров.

"Президент Франции полностью нас поддерживает. Парадоксально, но, говоря о переговорах, он даёт России рычаг, который она использует против нас. Но, по сути, мы согласны с Эмманюэлем Макроном. В конце концов переговоры будут", — заявил Подоляк в интервью журналу Le Point.