Подоляк признал, что рано или поздно РФ и Украина сядут за стол переговоров
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк согласен с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, что Москва и Киев рано или поздно сядут за стол переговоров.
"Президент Франции полностью нас поддерживает. Парадоксально, но, говоря о переговорах, он даёт России рычаг, который она использует против нас. Но, по сути, мы согласны с Эмманюэлем Макроном. В конце концов переговоры будут", — заявил Подоляк в интервью журналу Le Point.
При этом Подоляк также заявлял, что Киеву требуются системы ПВО и ПРО, "закрытое небо", а не какие-то переговоры. По его словам, единственным фундаментом для начала мирного процесса может быть так называемая формула мира Владимира Зеленского. Её уже высмеяли в Москве.
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