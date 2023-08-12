Кулеба: Всё больше стран призывают Украину к переговорам с Россией

Всё больше стран призывают Украину пойти на переговоры с Россией для урегулирования конфликта, заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. В беседе с изданием "РБК-Украина" он подчеркнул, что из-за этого будущий политический сезон станет сложным для Киева.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Эти голоса [о переговорах] становятся громче. Мы будем делать всё в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасли", — сказал министр.