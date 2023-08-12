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Регион
Опубликовано 12 августа 2023, 07:54
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Кулеба: Всё больше стран призывают Украину к переговорам с Россией

Всё больше стран призывают Украину пойти на переговоры с Россией для урегулирования конфликта, заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. В беседе с изданием "РБК-Украина" он подчеркнул, что из-за этого будущий политический сезон станет сложным для Киева.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Эти голоса [о переговорах] становятся громче. Мы будем делать всё в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасли", — сказал министр.

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Напомним, в Кремле не раз заявляли, что сейчас не видят оснований для начала переговоров с Киевом. Военная спецоперация будет продолжаться до достижения её заявленных целей. На днях министр Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева начать диалог с Москвой, но только после вывода войск РФ. Затем глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что мирные переговоры по Украине нужны лишь тем, кто осознаёт своё печальное положение, а Россия выигрывает "по всем фронтам".

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ТАСС / АР / Mary Altaffer

Евгения Колесникова
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