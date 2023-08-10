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Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 10:41
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На Украине назвали условие переговоров с Россией через посредника

Кулеба: Киев готов начать переговоры с Москвой только после вывода войск

Киев будет готов начать переговоры с Москвой по вопросу урегулирования конфликта через посредника только после вывода ВС России с территорий, которые власти Украины считают своими. Об этом заявил глава МИД этой страны Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera.

"Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью смеси войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача — подтолкнуть русских к отступлению и пониманию, что лучше говорить, чем драться. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", — сказал он.

По словам министра, Украина не будет больше ни о чём говорить напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому нужен посредник. И это при условии ухода российских войск. Говоря о возможности диалога до полного вывода, Кулеба отметил, что это зависит от обстоятельств. Украина "не верит России на слово", поэтому нужны будут доказательства.

"Но нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", — добавил Кулеба.

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Напомним, в Кремле не раз заявляли, что сейчас не видят оснований для начала переговоров с Киевом. Военная спецоперация будет продолжаться до достижения её заявленных целей.

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Евгения Колесникова
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