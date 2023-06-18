В Киеве вдруг признали, что Россия до начала СВО пыталась вести переговоры
Ермак: Россия до начала спецоперации пыталась достичь целей путём переговоров
Россия до 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция (СВО), пыталась добиться целей с помощью переговоров с Украиной. Это признал глава офиса лидера Незалежной Андрей Ермак.
"Всего, чего они не смогли добиться в течение этих многих часов переговоров, они попытались достичь военными средствами 24 февраля 2022 года", — отметил он в беседе с газетой The Wall Street Journal.
Ермак считает, что Украина пошла на Минские соглашения под давлением западных стран, однако теперь Киеву не нужны посредники на переговорах. По его словам, Незалежная стремится "выиграть битву" за Бразилию и Индию, у которых дружеские связи с Москвой. Причём для этого есть целый план, а один из пунктов — организовать визиты в Киев знаменитостей из Латинской Америки.
Ранее в МИД РФ объяснили причины конфликта вокруг Украины. Как отметил глава ведомства Сергей Лавров, нынешняя ситуация сложилась из-за готовившейся Западом гибридной войны.
ТАСС / ZUMA