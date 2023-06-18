"Всего, чего они не смогли добиться в течение этих многих часов переговоров, они попытались достичь военными средствами 24 февраля 2022 года", — отметил он в беседе с газетой The Wall Street Journal .

Ермак считает, что Украина пошла на Минские соглашения под давлением западных стран, однако теперь Киеву не нужны посредники на переговорах. По его словам, Незалежная стремится "выиграть битву" за Бразилию и Индию, у которых дружеские связи с Москвой. Причём для этого есть целый план, а один из пунктов — организовать визиты в Киев знаменитостей из Латинской Америки.