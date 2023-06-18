Президент Чехии отвёл ВСУ "только один шанс" на контрнаступление

У Вооружённых сил Украины в этом году будет только одна возможность провести контрнаступление. Такое мнение высказал президент Чехии отставной генерал Петр Павел в программе "Партия Терезы Томанкове" телеканала CNN prima news.

"Я сказал, что у них есть один шанс в этом году, так как если бы контрнаступление, свидетелями которого, как очевидно, мы являемся, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное контрнаступление по объективным причинам не получится", — заявил лидер Чехии.

По его мнению, исходя из результатов действий ВСУ, или могут начаться переговоры об окончании конфликта, или они перейдут в стадию заморозки. В последнем случае, по мнению Петра Павла, у ВСУ будет возможность нарастить силы для нового контрнаступления.

"Если я посмотрю на происходящее как бывший солдат, то, во-первых, <...> Российская армия освоила опыт украинских атак начала прошлого года и одновременно интенсивно вела строительство нескольких оборонительных линий", — сказал он, комментируя нынешнее контрнаступление Украины.