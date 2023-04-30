КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 16:09

Президент Чехии указал на главную проблему ВСУ

Президент Чехии назвал танки складским товаром из-за дефицита снарядов у ВСУ

Украинские войска испытывают острую нехватку снарядов для обещанного контрнаступления, заявил президент Чехии Петр Павел. Он отметил, что страны Запада поставляют Киеву танки, но с минимальным количеством боеприпасов, из-за чего техника фактически становится складским товаром.

"Техники, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает её возможности проведения успешного контрнаступления", — отметил чешский лидер.

Он заверил, что Прага вместе с союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов на Украину.

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Украина была вынуждена сдвинуть сроки контрнаступления. По его оценке, ВСУ пойдут в атаку в мае, когда установится сухая погода.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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