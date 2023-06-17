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17 июня, 19:19

Лавров объяснил причины конфликта вокруг Украины

Лавров: Конфликт вокруг Украины сложился из-за готовившейся Западом гибридной войны

Нынешняя ситуация на Украине сложилась в связи с готовящейся долгие годы Западом гибридной войны против России. Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Незалежная в данном случае стала инструментом этого конфликта в руках западных стран. Мнение он озвучил в беседе с журналистами по итогам переговоров с африканскими лидерами.

Глава МИД Сергей Лавров объяснил причины конфликта вокруг Украины. Видео © LIFE

"Ситуация на Украине <…> сложилась в результате долгие годы готовящейся Западом гибридной войны против Российской Федерации с превращением Украины в инструмент этой войны по подрыву основ безопасности нашей страны прямо на наших границах, подрыву наших позиций в мире в целом и, конечно, по подрыву всего русского", — подчеркнул Лавров.

Лавров рассказал о главном выводе из встречи с лидерами Африки

Лавров рассказал о главном выводе из встречи с лидерами Африки

Ранее президент РФ Владимир Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора — тот документ, который стал итогом переговоров в прошлом году, но в итоге утверждён не был. Продемонстрировал его российский лидер на встрече в Петербурге с представителями стран Африки.

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LIFE

Оксана Попова
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