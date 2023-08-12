Косачёв высмеял идею Зеленского использовать "формулу мира" для разрешения конфликтов в мире
Косачёв: "Формула мира" Зеленского говорит о неготовности Киева к переговорам
Киев не готов к переговорам с Москвой, и это подтверждает так называемая формула мира, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. По словам сенатора, в этой ситуации не работает "правило базарного торга: потребуй сразу максимум — и получишь приемлемое". Скорее, всё наоборот.
"Упорство в требовании о полной капитуляции России под видом "мирного плана" в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам", — отметил Косачёв в своём телеграм-канале.
По словам Косачёва, украинским властям приятно, что "люди приходят и слушают их взволнованные рассказы о том, как они уже скоро вернут самоопределившиеся территории, получат несметные репарации, будут судить российских лидеров".
При этом забавнее сенатор считает другой факт — то, что Зеленский предлагает использовать свою формулу для разрешения остальных конфликтов в мире.
"То есть предложить, например, участникам застарелого палестино-израильского конфликта или, скажем, Армении и Азербайджану применительно к нагорнокарабахской теме использовать эту "универсальную" формулу от киевских "гениев миротворчества": одна из сторон полностью отказывается от своей позиции, выплачивает огромные репарации и отдаёт своё руководство под суд", — пояснил вице-спикер СФ.
Напомним, что с 5 по 7 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялась международная встреча по Украине. Её участники, в частности, договорились создать группы для обсуждения так называемой формулы мира президента Незалежной Владимира Зеленского. Впрочем, на ней в Киеве уже не настаивают, но отказываются идти на компромиссы ради достижения мира. А по словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, не все участники переговоров в Джидде согласились с "формулой мира".
ТАСС / Валерий Шарифулин