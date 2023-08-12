Косачёв высмеял идею Зеленского использовать "формулу мира" для разрешения конфликтов в мире

Киев не готов к переговорам с Москвой, и это подтверждает так называемая формула мира, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. По словам сенатора, в этой ситуации не работает "правило базарного торга: потребуй сразу максимум — и получишь приемлемое". Скорее, всё наоборот.

"Упорство в требовании о полной капитуляции России под видом "мирного плана" в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам", — отметил Косачёв в своём телеграм-канале.

По словам Косачёва, украинским властям приятно, что "люди приходят и слушают их взволнованные рассказы о том, как они уже скоро вернут самоопределившиеся территории, получат несметные репарации, будут судить российских лидеров".

При этом забавнее сенатор считает другой факт — то, что Зеленский предлагает использовать свою формулу для разрешения остальных конфликтов в мире.