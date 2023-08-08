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7 августа, 22:47

В Киеве заявили о разногласиях по украинской "формуле мира" на переговорах в Джидде

Глава офиса Зеленского Ермак: Не все согласились с украинской "формулой мира"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что на переговорах в Джидде не все страны согласились с "формулой мира" украинской стороны. Чиновник заявил об этом в эфире телемарафона.

По словам Ермака, разногласия возникли со странами Глобального Юга по "тяжёлым пунктам". Речь идёт, в частности, об ответственности России.

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Лайф напоминает, что международная встреча по Украине в Джидде проходила с 5 по 7 августа. В частности, участники договорились создать группы для обсуждения так называемой "формулы мира" президента Незалежной Владимира Зеленского. Впрочем, на ней в Киеве уже не настаивают, но отказываются идти на компромиссы ради достижения мира.

Обложка ©

t.me / Андрій Єрмак

Лариса Сафронова
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