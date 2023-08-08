Пушков оценил негатив Зеленского на позицию Бразилии по Украине
Пушков: Встреча в Джидде не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной
Раздражение Владимира Зеленского предложением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы для разрешения конфликта на Украине предоставить России гарантии безопасности является доказательством того, что встреча в Джидде "не вылилась в демонстрацию солидарности" с Киевом. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.
Он считает, что позицию Рио-де-Жанейро "разделяют многие страны Глобального Юга". В отличие от украинского лидера, там понимают, что "путь к разрешению конфликта идёт только через такие гарантии".
"И вряд ли президент Бразилии нуждается в советах из Киева, кого ему надо слушать, а кого — нет", — заключил Пушков.
Напомним, международная встреча по Украине в Джидде началась 5 августа и продлилась два дня. В частности, участники договорились создать группы для обсуждения так называемой "формулы мира" президента Незалежной Владимира Зеленского. Впрочем, на ней в Киеве уже не настаивают, но отказываются идти на компромиссы ради достижения мира.
Telegram / Алексей Пушков