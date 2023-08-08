Пушков оценил негатив Зеленского на позицию Бразилии по Украине

Раздражение Владимира Зеленского предложением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы для разрешения конфликта на Украине предоставить России гарантии безопасности является доказательством того, что встреча в Джидде "не вылилась в демонстрацию солидарности" с Киевом. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.

Он считает, что позицию Рио-де-Жанейро "разделяют многие страны Глобального Юга". В отличие от украинского лидера, там понимают, что "путь к разрешению конфликта идёт только через такие гарантии".