Регион

Уведомления отключены

7 августа, 21:50

Пушков оценил негатив Зеленского на позицию Бразилии по Украине

Пушков: Встреча в Джидде не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной

Раздражение Владимира Зеленского предложением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы для разрешения конфликта на Украине предоставить России гарантии безопасности является доказательством того, что встреча в Джидде "не вылилась в демонстрацию солидарности" с Киевом. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.

Он считает, что позицию Рио-де-Жанейро "разделяют многие страны Глобального Юга". В отличие от украинского лидера, там понимают, что "путь к разрешению конфликта идёт только через такие гарантии".

В Джидде представили ещё один "мирный" план по Украине

В Джидде представили ещё один "мирный" план по Украине

"И вряд ли президент Бразилии нуждается в советах из Киева, кого ему надо слушать, а кого — нет", — заключил Пушков.

Напомним, международная встреча по Украине в Джидде началась 5 августа и продлилась два дня. В частности, участники договорились создать группы для обсуждения так называемой "формулы мира" президента Незалежной Владимира Зеленского. Впрочем, на ней в Киеве уже не настаивают, но отказываются идти на компромиссы ради достижения мира.

Обложка ©

Telegram / Алексей Пушков

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Украина
  • Саудовская Аравия
  • Алексей Пушков
  • Владимир Зеленский
  • Лула да Силва
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров