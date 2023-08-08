Офис Зеленского опубликовал "Философию украинской формулы мира" с разъяснениями

На сайте Офиса президента Украины опубликовали "Философию украинской формулы мира" с разъяснением десяти пунктов ранее не раз упоминавшегося Киевом документа главы государства Владимира Зеленского. В частности, одним из важных положений "философии" является радиационная и ядерная безопасность страны, в обеспечении которой "ведущую роль играет" МАГАТЭ.

Продовольственная безопасность, следует из документа, возможна только при беспрепятственном экспорте украинской агропродукции через черноморские порты и реализации инициативы EU Solidarity Lanes по созданию железнодорожных, автомобильных и речных маршрутов по вывозу зерна в ЕС.

Также в Киеве настаивают на восстановлении пострадавшей энергетической инфраструктуры Украины и организации "постоянной охраны международного мониторинга безопасности объектов энергосектора" страны. Что касается вопроса о "территориальной целостности и суверенитете" Незалежной, то они должны быть восстановлены до "международно признанных границ" по состоянию на 1991 год.