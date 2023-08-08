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Опубликовано 8 августа 2023, 15:13
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Офис Зеленского опубликовал "Философию украинской формулы мира" с разъяснениями

На сайте Офиса президента Украины опубликовали "Философию украинской формулы мира" с разъяснением десяти пунктов ранее не раз упоминавшегося Киевом документа главы государства Владимира Зеленского. В частности, одним из важных положений "философии" является радиационная и ядерная безопасность страны, в обеспечении которой "ведущую роль играет" МАГАТЭ.

Продовольственная безопасность, следует из документа, возможна только при беспрепятственном экспорте украинской агропродукции через черноморские порты и реализации инициативы EU Solidarity Lanes по созданию железнодорожных, автомобильных и речных маршрутов по вывозу зерна в ЕС.

Также в Киеве настаивают на восстановлении пострадавшей энергетической инфраструктуры Украины и организации "постоянной охраны международного мониторинга безопасности объектов энергосектора" страны. Что касается вопроса о "территориальной целостности и суверенитете" Незалежной, то они должны быть восстановлены до "международно признанных границ" по состоянию на 1991 год.

Также в документе говорится о вопросах экологической безопасности, недопущения эскалации конфликта и "восстановления справедливости" посредством некоего расследования на международном уровне.

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Напомним, вышеназванная "формула мира" Владимира Зеленского обсуждалась на международной встрече в саудовской Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Её участники договорились, в частности, создать группы для обсуждения документа. Впрочем, как оказалось, на этом Украина уже не настаивает, но на компромиссы государство всё равно не согласно. Более того, не все участники одобрили документ.

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Матвей Константинов
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