Подоляк заявил, что Киеву нужна ПВО, а не переговоры

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк уверен, что Киеву требуются системы противовоздушной обороны, а не какие-то переговоры с Москвой. Об этом он написал в Twitter.

"Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении или переговорах", — говорится в тексте.