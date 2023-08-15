Подоляк заявил, что Киеву нужна ПВО, а не переговоры
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк уверен, что Киеву требуются системы противовоздушной обороны, а не какие-то переговоры с Москвой. Об этом он написал в Twitter.
"Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении или переговорах", — говорится в тексте.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что всё больше стран призывают Киев пойти на переговоры с Москвой для урегулирования конфликта. По его словам, украинские власти сделают всё, чтобы "эти голоса угасли".
ТАСС / POOL / Александр Кряжев