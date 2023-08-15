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Регион
Опубликовано 15 августа 2023, 08:25
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Подоляк заявил, что Киеву нужна ПВО, а не переговоры

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк уверен, что Киеву требуются системы противовоздушной обороны, а не какие-то переговоры с Москвой. Об этом он написал в Twitter.

"Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении или переговорах", говорится в тексте.

Киеву не заткнуть призывающие к переговорам с Москвой страны, заявил Пушков
Киеву не заткнуть призывающие к переговорам с Москвой страны, заявил Пушков

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что всё больше стран призывают Киев пойти на переговоры с Москвой для урегулирования конфликта. По его словам, украинские власти сделают всё, чтобы "эти голоса угасли".

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ТАСС / POOL / Александр Кряжев

Татьяна Миссуми
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