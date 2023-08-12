Киеву не заткнуть призывающие к переговорам с Москвой страны, заявил Пушков

Киев не заставит замолчать тех, кто призывает их к переговорам с Москвой. Об этом в телеграм-канале заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, критика этих призывов указывает на тревогу Украины.

"Это очень тревожит Киев... Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга, начиная от Бразилии и Юга? Это заранее проигранная партия", — написал он.