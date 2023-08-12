Киеву не заткнуть призывающие к переговорам с Москвой страны, заявил Пушков
Пушков: Критика Кулебы призывов к переговорам с РФ показывает тревогу Украины
Киев не заставит замолчать тех, кто призывает их к переговорам с Москвой. Об этом в телеграм-канале заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, критика этих призывов указывает на тревогу Украины.
"Это очень тревожит Киев... Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга, начиная от Бразилии и Юга? Это заранее проигранная партия", — написал он.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что всё больше стран призывают Украину к переговорам с Россией для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что Киев будет делать всё необходимое, чтобы "эти голоса угасли".
Напомним, в Кремле не раз заявляли, что сейчас не видят оснований для начала переговоров с Киевом. Военная спецоперация будет продолжаться до достижения её заявленных целей. На днях министр Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева начать диалог с Москвой, но только после вывода войск РФ. Затем глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что мирные переговоры по Украине нужны лишь тем, кто осознаёт своё печальное положение, а Россия выигрывает "по всем фронтам".
ТАСС / Галеев Анвар