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Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 16:12
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Совбез Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров

Совет национальной безопасности Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания СНБ, которое провёл президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Эскалация напряжённости в Чёрном море ни в чьих интересах. СНБ призвал все стороны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить войну", — говорится в заявлении совета.

Также там высказались за возвращение к зерновой сделке, что "предотвратит возможные негативные последствия для нуждающихся стран".

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А ранее Эрдоган осудил "лоббистов войны" и назвал Турцию единственной страной, которая в настоящее время ведёт переговоры с Москвой и Киевом одновременно, используя каналы диалога и разрабатывая предложения по решению проблем. Также он неоднократно заявлял о готовности Анкары стать посредником по Украине.

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Александра Вишнякова
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