Совбез Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров

Совет национальной безопасности Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания СНБ, которое провёл президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Эскалация напряжённости в Чёрном море ни в чьих интересах. СНБ призвал все стороны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить войну", — говорится в заявлении совета.

Также там высказались за возвращение к зерновой сделке, что "предотвратит возможные негативные последствия для нуждающихся стран".