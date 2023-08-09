Совбез Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров
Совет национальной безопасности Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания СНБ, которое провёл президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Эскалация напряжённости в Чёрном море ни в чьих интересах. СНБ призвал все стороны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить войну", — говорится в заявлении совета.
Также там высказались за возвращение к зерновой сделке, что "предотвратит возможные негативные последствия для нуждающихся стран".
А ранее Эрдоган осудил "лоббистов войны" и назвал Турцию единственной страной, которая в настоящее время ведёт переговоры с Москвой и Киевом одновременно, используя каналы диалога и разрабатывая предложения по решению проблем. Также он неоднократно заявлял о готовности Анкары стать посредником по Украине.
Shutterstock