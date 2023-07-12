Эрдоган заявил о готовности Турции быть посредником по Украине

Президент Турции Реджеп Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны стать посредником по урегулированию ситуации на Украине, если такое предложение поступит.

"Если стороны примут наше предложение о посредничестве, то мы с удовольствием приступим к этой задаче. Турция готова реализовать этот потенциал", — заявил Эрдоган по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.