Регион

Уведомления отключены

12 июля, 15:38

Эрдоган заявил о готовности Турции быть посредником по Украине

Президент Турции Реджеп Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны стать посредником по урегулированию ситуации на Украине, если такое предложение поступит.

"Если стороны примут наше предложение о посредничестве, то мы с удовольствием приступим к этой задаче. Турция готова реализовать этот потенциал", — заявил Эрдоган по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Президент ЮАР: Африка хочет быть посредником в достижении мира на Украине

Президент ЮАР: Африка хочет быть посредником в достижении мира на Украине

Напомним, в конце июня в Киеве после многих месяцев отказа от мирного диалога внезапно заикнулись о переговорах с Москвой при участии президента Белоруссии. Сам же Александр Лукашенко заявил о готовности стать посредником в диалоге РФ и Украины, если это посчитают нужным Москва и Киев.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров