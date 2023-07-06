Лукашенко заявил о готовности стать посредником на переговорах по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины, если это посчитают нужным Москва и Киев.
"Я себя посредником никогда не считал. Белоруссия, Россия, Украина находятся в одной лодке, на одном корабле. Если этого потребуют стороны — Россия и Украина, если они видят мою роль, я, конечно же, за это возьмусь", — сказал он на встрече с представителями СМИ.
Лукашенко также счёл, что переговоры по Украине находятся в тупике, но выход из него пока есть, а завтра такой возможности уже может и не быть.
Напомним, в конце июня в Киеве после многих месяцев отказа от мирного диалога внезапно заикнулись о переговорах с Москвой при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Кремле в ответ подчеркнули, что пока никаких предпосылок для начала переговорного процесса не просматривается. Сам же Лукашенко предложил сесть за стол переговоров как можно скорее и "без всяких условий".