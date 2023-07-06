Лукашенко заявил о готовности стать посредником на переговорах по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины, если это посчитают нужным Москва и Киев.

"Я себя посредником никогда не считал. Белоруссия, Россия, Украина находятся в одной лодке, на одном корабле. Если этого потребуют стороны — Россия и Украина, если они видят мою роль, я, конечно же, за это возьмусь", — сказал он на встрече с представителями СМИ.