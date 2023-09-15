Контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов, поэтому сейчас оно имеет затухающий характер, заявил украинский политолог Вадим Карасёв. По его мнению, в Киеве понимают бессмысленность каких-либо дальнейших манёвров против ВС России.

"Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат", — сказал Карасёв в интервью ютуб-каналу Politeka.

Политолог также назвал украинское контрнаступление действиями не оперативно-стратегического, а тактического характера. Если ВСУ не принесли никаких результатов за месяц, то их уже и не надо ждать, убеждён специалист.