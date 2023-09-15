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Опубликовано 15 сентября 2023, 17:27
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На Украине признали бессмысленность контрнаступления ВСУ

Политолог Карасёв: ВСУ берегут силы из-за бессмысленности контрнаступления

Контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов, поэтому сейчас оно имеет затухающий характер, заявил украинский политолог Вадим Карасёв. По его мнению, в Киеве понимают бессмысленность каких-либо дальнейших манёвров против ВС России.

"Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат", — сказал Карасёв в интервью ютуб-каналу Politeka.

Политолог также назвал украинское контрнаступление действиями не оперативно-стратегического, а тактического характера. Если ВСУ не принесли никаких результатов за месяц, то их уже и не надо ждать, убеждён специалист.

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Напомним, ВСУ 4 июня начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Но для украинских войск этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по словам президента России Владимира Путина, Киев с начала контрнаступления потерял 71,5 тысячи человек.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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