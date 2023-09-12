С начала летнего контрнаступления Украина лишилась более 70 тысяч солдат. Такие цифры в беседе с РИА "Новости" озвучил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"На Украине сейчас настоящий кризис призывного ресурса, это на самом деле так, потому что за время контрнаступления летнего, за три месяца контрнаступления, Украина потеряла почти 70 тысяч человек личного состава. Это очень большая цифра, это тысячи единиц техники, и можно сказать, что контрнаступление Украины захлебнулось в собственной крови. Это на самом деле так", — подчеркнул Гагин.

Как заметил Гагин, ресурсы личного состава и техники у Вооружённых сил Украины конечны, а Российская армия сейчас пребывает в условиях активной обороны и перемалывает ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.