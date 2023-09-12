В ДНР озвучили потери ВСУ с начала контрнаступления
Гагин: Украина потеряла уже более 70 тысяч солдат с начала контрнаступления
С начала летнего контрнаступления Украина лишилась более 70 тысяч солдат. Такие цифры в беседе с РИА "Новости" озвучил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"На Украине сейчас настоящий кризис призывного ресурса, это на самом деле так, потому что за время контрнаступления летнего, за три месяца контрнаступления, Украина потеряла почти 70 тысяч человек личного состава. Это очень большая цифра, это тысячи единиц техники, и можно сказать, что контрнаступление Украины захлебнулось в собственной крови. Это на самом деле так", — подчеркнул Гагин.
Как заметил Гагин, ресурсы личного состава и техники у Вооружённых сил Украины конечны, а Российская армия сейчас пребывает в условиях активной обороны и перемалывает ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что только за минувшую неделю было уничтожено более 2100 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, на этом же направлении наши бойцы уничтожили 23 украинских танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии, добавили в оборонном ведомстве.
Unsplash