Российские войска сорвали наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские силы пресекли попытку ВСУ перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, в итоге противник понёс потери в живой силе и технике. Его заявление приводит РИА "Новости".

"В ходе одного из боёв артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнём поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", — заявил он.

По словам Чехова, украинская армия не добилась результатов на данном направлении и позиции российских войск были удержаны.