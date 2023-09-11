ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 03:46
3979

Российские войска сорвали наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские силы пресекли попытку ВСУ перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, в итоге противник понёс потери в живой силе и технике. Его заявление приводит РИА "Новости".

"В ходе одного из боёв артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнём поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", — заявил он.

По словам Чехова, украинская армия не добилась результатов на данном направлении и позиции российских войск были удержаны.

Авиация и артиллерия ВС РФ накрыла огнём штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом
Авиация и артиллерия ВС РФ накрыла огнём штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что российские войска нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ. Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

BannerImage

VK / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar