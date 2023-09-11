Российские войска сорвали наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские силы пресекли попытку ВСУ перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, в итоге противник понёс потери в живой силе и технике. Его заявление приводит РИА "Новости".
"В ходе одного из боёв артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнём поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", — заявил он.
По словам Чехова, украинская армия не добилась результатов на данном направлении и позиции российских войск были удержаны.
Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что российские войска нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ. Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
VK / Минобороны РФ