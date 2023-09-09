Российские военные нанесли шесть ударов по крупным объектам ВСУ

Российские войска с 2 по 9 сентября нанесли шесть групповых ударов по объектам Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В период с 2 по 9 сентября Вооружёнными cилами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров", — говорится в сообщении ведомства.

Также российские военные ударили по базам подготовки диверсантов и террористических формирований, складам хранения боеприпасов, западного вооружения и топлива. В результате операции ВС РФ была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.