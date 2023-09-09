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Регион
Опубликовано 9 сентября 2023, 11:17
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Российские военные нанесли шесть ударов по крупным объектам ВСУ

МО: ВС РФ нанесли шесть ударов по объектам ВСУ, включая базы подготовки ДРГ

Российские войска с 2 по 9 сентября нанесли шесть групповых ударов по объектам Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В период с 2 по 9 сентября Вооружёнными cилами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров", — говорится в сообщении ведомства.

Также российские военные ударили по базам подготовки диверсантов и террористических формирований, складам хранения боеприпасов, западного вооружения и топлива. В результате операции ВС РФ была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

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Ранее в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. А самолёты морской авиации в акватории Чёрного моря западнее Крыма ликвидировали четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, их численность — до 50 украинских военнослужащих.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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