Корабли ЧФ уничтожили три украинских катера, пытавшихся атаковать Крымский мост

Корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост", — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что самолёты морской авиации в акватории Чёрного моря западнее Крыма ликвидировали четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, их численность — до 50 украинских военнослужащих.