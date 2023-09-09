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Опубликовано 9 сентября 2023, 10:15
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Корабли ЧФ уничтожили три украинских катера, пытавшихся атаковать Крымский мост

Корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост", — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что самолёты морской авиации в акватории Чёрного моря западнее Крыма ликвидировали четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, их численность — до 50 украинских военнослужащих.

Движение по восстановленной части Крымского моста могут открыть уже в ближайшую неделю
Движение по восстановленной части Крымского моста могут открыть уже в ближайшую неделю

Ранее Лайф писал, что в ночь на 2 сентября Киев предпринял попытки атаки Крымского моста морскими беспилотниками, однако и они были ликвидированы. Полупогружные безэкипажные катера уничтожили в акватории Чёрного моря.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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