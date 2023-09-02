Три украинских безэкипажных катера уничтожили при попытке атаки Крымского моста
Минобороны сообщило о повторной атаке Крымского моста беспилотным катером
Киев предпринял повторные попытки атаки Крымского моста морскими беспилотниками, однако и они были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всё произошло около 2:10 и 2:20 мск 2 сентября. Полупогружные безэкипажные катера уничтожили в акватории Чёрного моря, уточнили в ведомстве.
Напомним, первая попытка атаки произошла около полуночи 1 сентября. Тогда беспилотный катер также был обнаружен и сбит в черноморской акватории.
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