Три украинских безэкипажных катера уничтожили при попытке атаки Крымского моста

Киев предпринял повторные попытки атаки Крымского моста морскими беспилотниками, однако и они были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всё произошло около 2:10 и 2:20 мск 2 сентября. Полупогружные безэкипажные катера уничтожили в акватории Чёрного моря, уточнили в ведомстве.