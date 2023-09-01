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1 сентября, 12:01

Авиация Черноморского флота сорвала попытку ВСУ высадиться в Крыму

Морская авиация Черноморского флота 29–30 августа сорвала попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Чёрного моря. Это позволило 29–30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций", — говорится в сообщении ведомства.

Российские самолёты уничтожили четыре катера и до 50-ти украинских военных.

Российские истребители отпугнули проводившие разведку в районе Крыма дроны

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А ранее МО РФ сообщило, что 30 августа российские самолёты уничтожили два катера Вооружённых сил Украины с экипажем. Оба удара были нанесены в Чёрном море около острова Змеиный.

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VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
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