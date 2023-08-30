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Опубликовано 30 августа 2023, 12:18
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Второй за день катер ВСУ с экипажем уничтожен в Чёрном море

Минобороны: Су-24 уничтожил ещё один катер ВСУ восточнее острова Змеиный

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 уничтожил ещё один катер Вооружённых сил Украины с экипажем. Удар был нанесён в Чёрном море восточнее острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"30 августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем",  говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, это второй подобный удар за день. Ранее российский истребитель Су-30 уничтожил быстроходный военный катер ВСУ на том же направлении.

Второй за день украинский беспилотник сбит над Чёрным морем
Второй за день украинский беспилотник сбит над Чёрным морем

А накануне самолёт морской авиации уничтожил сразу четыре военных катера с десантом ВСУ. Они также были ликвидированы в акватории Чёрного моря.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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