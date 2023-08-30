Второй за день катер ВСУ с экипажем уничтожен в Чёрном море

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 уничтожил ещё один катер Вооружённых сил Украины с экипажем. Удар был нанесён в Чёрном море восточнее острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"30 августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем", — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, это второй подобный удар за день. Ранее российский истребитель Су-30 уничтожил быстроходный военный катер ВСУ на том же направлении.