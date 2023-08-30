Российский истребитель уничтожил быстроходный катер ВСУ с экипажем в Чёрном море

Российский истребитель Су-30 уничтожил быстроходный военный катер Вооружённых сил Украины с экипажем восточнее острова Змеиного в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем" , — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Нужно отметить, что это не первый такой случай. Так, накануне стало известно, что самолёт морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре военных катера с десантом ВСУ. Они были ликвидированы в акватории Чёрного моря