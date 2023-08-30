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Опубликовано 30 августа 2023, 09:00
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Российский истребитель уничтожил быстроходный катер ВСУ с экипажем в Чёрном море

Минобороны: Российский Су-30 уничтожил катер ВСУ восточнее острова Змеиного

Истребитель Су-30. Фото © ТАСС / Денис Тырин

Истребитель Су-30. Фото © ТАСС / Денис Тырин

Российский истребитель Су-30 уничтожил быстроходный военный катер Вооружённых сил Украины в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что это было сделано сегодня, 30 августа. Катер с экипажем был обнаружен восточнее острова Змеиный. В результате нанесённого удара судно было уничтожено, говорится в сообщении телеграм-канала оборонного ведомства.

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Нужно отметить, что это не первый такой случай. Так, накануне стало известно, что самолёт морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре военных катера с десантом ВСУ. Они были ликвидированы в акватории Чёрного моря.

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Андрей Григорьев
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