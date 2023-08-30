Российский истребитель уничтожил быстроходный катер ВСУ с экипажем в Чёрном море
Минобороны: Российский Су-30 уничтожил катер ВСУ восточнее острова Змеиного
Истребитель Су-30. Фото © ТАСС / Денис Тырин
Российский истребитель Су-30 уничтожил быстроходный военный катер Вооружённых сил Украины в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Там уточнили, что это было сделано сегодня, 30 августа. Катер с экипажем был обнаружен восточнее острова Змеиный. В результате нанесённого удара судно было уничтожено, говорится в сообщении телеграм-канала оборонного ведомства.
Нужно отметить, что это не первый такой случай. Так, накануне стало известно, что самолёт морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре военных катера с десантом ВСУ. Они были ликвидированы в акватории Чёрного моря.