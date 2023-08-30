Российский истребитель уничтожил быстроходный катер ВСУ с экипажем в Чёрном море

Российский истребитель Су-30 уничтожил быстроходный военный катер Вооружённых сил Украины в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что это было сделано сегодня, 30 августа. Катер с экипажем был обнаружен восточнее острова Змеиный. В результате нанесённого удара судно было уничтожено, говорится в сообщении телеграм-канала оборонного ведомства.