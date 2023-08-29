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Опубликовано 29 августа 2023, 12:42
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Второй за день украинский беспилотник сбит над Чёрным морем

Минобороны: Над Чёрным морем перехвачен украинский беспилотник самолётного типа

Сегодня власти Украины примерно в 13:00 мск в очередной раз попытались атаковать территорию России, но беспилотник был сбит. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 13 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что беспилотник был перехвачен и упал в акватории Чёрного моря.

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Отметим, что это уже второй за 29 августа случай. Ранее российский истребитель сбил украинский беспилотник, и тот тоже упал в Чёрное море. Это случилось за час до упомянутого выше инцидента.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Андрей Григорьев
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