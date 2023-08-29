Второй за день украинский беспилотник сбит над Чёрным морем

Сегодня власти Украины примерно в 13:00 мск в очередной раз попытались атаковать территорию России, но беспилотник был сбит. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 13 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что беспилотник был перехвачен и упал в акватории Чёрного моря.