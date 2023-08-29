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29 августа, 09:39

Российский истребитель сбил украинский дрон над Чёрным морем

Минобороны: Над Чёрным морем сбит украинский беспилотник

Власти Украины предприняли новую попытку атаковать российские объекты беспилотником. Дрон уничтожен самолётом над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 12 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении министерства.

Там уточнили, что беспилотник был уничтожен самолётом морской авиации, произошло это над Чёрным морем.

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Напомним, накануне два российских истребителя отпугнули американские дроны-разведчики от Крыма. Это были MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk американских ВВС.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Андрей Григорьев
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