Российский истребитель сбил украинский дрон над Чёрным морем

Власти Украины предприняли новую попытку атаковать российские объекты беспилотником. Дрон уничтожен самолётом над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 12 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении министерства.

Там уточнили, что беспилотник был уничтожен самолётом морской авиации, произошло это над Чёрным морем.