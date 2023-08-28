Минобороны России: Два истребителя были подняты из-за беспилотников США у Крыма
Два российских истребителя были подняты в воздух из-за беспилотников-разведчиков США у Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как пояснили в оборонном ведомстве, это были MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk американских ВВС, они летели сегодня в направлении государственной границы России и вели разведку в районе Крыма.
"С целью пресечения возможного нарушения Государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО", — говорится в сообщении Минобороны России.
Отреагировав на это, операторы американских беспилотников изменили направление их полёта и «покинули районы ведение воздушной разведки».
Напомним, что такие инциденты случаются периодически, весной один из них закончился крушением американского беспилотника в Чёрное море. Изначально власти США заявляли, что их MQ-9 Reaper якобы упал в результате действий российских лётчиков Су-27, однако позже в Госдепе США назвали действия РФ непреднамеренными. При этом в Минобороны России раскрыли, что беспилотник рухнул из-за резкого манёвра. Кстати, молчать не стал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обрадовав читателей новым постом, он заявил, что США "вконец оборзели".