Минобороны России: Два истребителя были подняты из-за беспилотников США у Крыма

Два российских истребителя были подняты в воздух из-за беспилотников-разведчиков США у Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как пояснили в оборонном ведомстве, это были MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk американских ВВС, они летели сегодня в направлении государственной границы России и вели разведку в районе Крыма.

"С целью пресечения возможного нарушения Государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО", — говорится в сообщении Минобороны России.