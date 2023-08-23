Над Румынией заметили рекордное число самолётов-разведчиков НАТО

В небе над Румынией, а также над Чёрным морем замечено рекордное количество самолётов-разведчиков НАТО. Об этом сообщает местное издание Adevărul.

"Рекорд самолётов-шпионов союзников в небе Румынии и над Чёрным морем. Это продолжается уже давно, но вчерашний день (22 августа. — Прим. Лайфа) стал рекордным для этих полётов", — отмечает газета.

Так, замечены были два Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, а также Boeing KC-135R Stratotanker.

Над Дунаем и Чёрным морем долго прописывал круги Lockheed EP-3E Aries II ВМС США. А ещё был Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который выглядит как бизнесджет, но, по данным Adevărul, является разведчиком. Он принадлежит частной компании. И наконец, над Чёрным морем полёты совершал беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, обладающий мощным радаром и многочисленными датчиками.