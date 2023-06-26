Российские Су-27 перехватили над Чёрным морем самолёт и два истребителя ВВС Британии

Российские истребители Су-27 сопроводили над акваторией Чёрного моря британский самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун". Об этом сообщило Минобороны РФ.

Экипажи российских Су-27 сопроводили над Чёрным морем британские RC-135 и два "Тайфуна". Видео © Минобороны РФ

Инцидент произошёл сегодня, 26 июня. Приближающиеся к государственной границе самолёты были обнаружены средствами контроля воздушного пространства. На опознание воздушных целей были подняты два экипажа истребителей дежурных сил ПВО.

"При приближении российских истребителей иностранные военные самолёты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Убедившись, что нарушения государственной границы допущено не было, лётчики вернулись на аэродром базирования.