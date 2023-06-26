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26 июня, 09:22

В США восхитились мощью новейшего российского истребителя-невидимки

Military Watch: Вооружение Су-57 позволяет ему выполнять множество боевых задач

Современное вооружение новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 позволяет ему выполнять огромный спектр боевых задач. Об этом пишут обозреватели американского журнала военной тематики Military Watch.

  • Су-57. Фото © LIFE
    Су-57. Фото © LIFE
  • Су-57. Фото © LIFE
    Су-57. Фото © LIFE
  • Су-57. Фото © LIFE
    Су-57. Фото © LIFE

Су-57. Фото © LIFE

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"Бортовое оружие истребителя весьма внушительно, самолёт совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолёт своего поколения", — отмечают авторы материала.

Журналисты особо подчеркнули тот факт, что в условиях украинского конфликта оснащённый стелс-технологиями Су-57 выполняет задачи заметно сложнее, чем те, на которые рассчитаны другие самолёты подобного класса.

Охотник за Су-57: Что известно о западном истребителе шестого поколения

Охотник за Су-57: Что известно о западном истребителе шестого поколения

Ранее потенциал Су-57 отмечали и в Китае. Там подчеркнули, что истребитель способен сдержать натиск Запада и в полной мере воплотил потенциал российской противовоздушной обороны.

Обложка ©

LIFE

Максим Плетнёв
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