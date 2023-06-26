В США восхитились мощью новейшего российского истребителя-невидимки

Современное вооружение новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 позволяет ему выполнять огромный спектр боевых задач. Об этом пишут обозреватели американского журнала военной тематики Military Watch.







"Бортовое оружие истребителя весьма внушительно, самолёт совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолёт своего поколения", — отмечают авторы материала.

Журналисты особо подчеркнули тот факт, что в условиях украинского конфликта оснащённый стелс-технологиями Су-57 выполняет задачи заметно сложнее, чем те, на которые рассчитаны другие самолёты подобного класса.