Охотник за Су-57: Что известно о западном истребителе шестого поколения Самолёт обещает быть революционным, но с разработкой далеко не всё идёт по плану. Раскрываем известные секреты о западном истребителе шестого поколения. 20 декабря, 23:40 Британский истребитель BAE Systems Tempest. Обложка © topwar.ru / Рисунок BAE Systems / baesystems.com

Боевой самолёт-невидимка

9 декабря появилась информация, что Великобритания, Италия и Япония объединятся для создания истребителя нового поколения. К сотрудничеству привлекут ряд подрядчиков в лице авиастроительных и смежных организаций этих стран. Никаких подробностей о том, к какому поколению будет относиться истребитель (предположительно, к шестому), а также о том, какими преимуществами он будет обладать, не сообщается. Пока он существует только в виде рисунка и трёхмерной модели.

Представители стран – участниц программы отмечают, что хотят таким образом нарастить военные и технические связи, а также укрепить оборонно-промышленный потенциал каждой из них.

Фото © topwar.ru / Рисунок Lockheed Martin Corp. / lockheedmartin.com

— Через эту программу мы будем опираться на наши давние отношения в сфере обороны. Она ускорит наш передовой военный потенциал и технологическое преимущество, — отмечается в заявлении премьер-министров Великобритании, Италии и Японии.

Понятно, что венцом коллаборации должен стать полноценный авиационный комплекс, который, возможно, будет основой для других авиационных систем.

Сообщается, что к 2024-му планируется уточнить детали разработки, в 2030-м — начать производство, а к 2035-му должны выпустить первый самолёт серии.

Глобальное чтение проектов

Данная программа называется Global Combat Air Programme (GCAP). В переводе на русский "глобальная боевая авиационная программа". Отмечается, что GCAP подразумевает равноправное партнёрство между странами-участниками. Великобританию представляют оборонная компания BAE Systems, выступающая в качестве генерального подрядчика и разработчика планёра, а также Rolls-Royce Motor Cars, которая будет отвечать за двигатели.

Британское подразделение Leonardo будет заниматься электроникой, а производитель ракетных систем MBDA UK — боевой частью. Японию представляет Mitsubishi Heavy Industries — генеральный подрядчик GCAP, а японская IHI Corporation будет заниматься двигателями, Mitsubishi Electric — электроникой. Итальянский генеральный подрядчик — Leonardo SpA, а Avio Aero поработает над двигателями, местное отделение MBDA будет разрабатывать ракеты.

Всё это звучит многообещающе и мощно, но, пожалуй, стоит вспомнить, какие проблемы с разработкой национальных перспективных истребителей есть у каждой из этих стран, а после сделать предположения о реальной подоплёке GCAP. Одна из самых главных — это разночтения и серьёзные разногласия в технических требованиях для таких машин. Если говорить упрощённо, то в одной стране нужен лёгкий самолёт, другой — нужна машина с возможностями для атаки. Совместить и то и другое в одном истребителе крайне тяжело.

Как высчитать среднее арифметическое

По сути, GCAP — это формирование некоего плавильного котла технологий Британии, Италии и Японии, чтобы достичь заветной цели, к которой не получается прийти поодиночке.

В 2018 году из Британии поступали новости о разработке истребителя шестого поколения Tempest, названного в честь истребителя Hawker Tempest времён Второй мировой войны. Было также заявлено участие в этом проекте итальянского концерна Leonardo. Забавно, что в 40-х годах Британия и Италия находились по разные стороны фронта. Конечно, со времён образования ЕС многое изменилось.

Примечательно, что Британия решила не повторять производство боевых самолётов пятого поколения, а сразу взялась за машину шестого поколения. Но всё дело в том, что британцы, похоже, увязли в этом проекте и до сих пор не смогли выпустить собственный перспективный истребитель. Правительство страны, по некоторым данным, собиралось инвестировать в проект 2 млрд фунтов стерлингов, или примерно 2,5 млрд долларов США, и в итоге осталось ни с чем.

Примерно тогда же Япония заявила о создании истребителя пятого поколения Mitsubishi X-2 Shinshin, который до сих пор не выпустила и который до сих пор существует только в виде прототипа и официально находится на стадии испытаний. Также анонсировался истребитель шестого поколения Mitsubishi F-X, сроки выпуска которого намечены на 2035 год.

Mitsubishi X-2 Shinshin: японский истребитель 5-го поколения. Фото © Youtube / Soarer

Так что если на первый взгляд проект GCAP кажется приумножением мощностей трёх стран ради создания чего-то небывалого и величественного, то уже во втором приближении это выглядит как отчаянная попытка собрать хотя бы один самолёт. И похоже, что это некое среднее арифметическое — сумма совершенно разных технологий, всех материалов и модулей, что имеются в наличии у Италии, Британии и Японии, поделённая на три. Получится ли из этого что-то более "крутое", чем могла бы предложить британско-итальянская коллаборация или японский авиапром, большой вопрос. Примечательно, что Tempest планировали поднять в воздух в 2027 году, а Mitsubishi X-2 Shinshin — не раньше 2030-го. О сроках готовности Mitsubishi F-X уже было сказано ранее, и там тоже всё приблизительно.

На презентации проекта GCAP была представлена трёхмерная модель истребителя. Нельзя не заметить, что он имеет сходство с британскими разработками в этом направлении. Это самолёт, построенный по схеме "бесхвостка" с интегральной компоновкой. Фюзеляж имеет заострённый носовой обтекатель и боковые воздухозаборники и сопряжён со стреловидным крылом и ломаной кромкой хвостового оперения. В хвосте — разваленные наружу кили. Силовая установка включает два турбореактивных двигателя, однако полётов на гиперзвуке, о которых грезят британцы, вероятно, не будет ещё долго. В данный момент технология производства гиперзвукового двигателя не освоена и не будет использоваться для производства серийных двигателей ещё несколько лет.

Характеристики истребителя пятого поколения Су-57: скорость, дальность, вооружение

Всё, что касается GCAP, лежит пока в области прогнозов и предположений. У России — наиболее опасного конкурента НАТО по части авиационных технологий — уже сейчас есть Су-57.

Это истребитель пятого поколения, у которого хорошие перспективы для модернизации. У него интегральный планер, выполненный по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным трапециевидным крылом, которое сопряжено с фюзеляжем. Силовая установка представлена турбореактивным двухконтурным двигателем с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, и в скором времени истребители могут получить двигатели второго этапа.

Фото © ТАСС / Лысцева Марина

Уже сейчас Су-57 оснащается цифровой РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и автоматизированным компьютером применения вооружения.

Самолёты Су-57 могут работать в связке друг с другом и с беспилотниками. Могут поражать цели, не входя непосредственно в огневой контакт или зону поражения зенитных комплексов противника. В перспективе эти технологии будут обновлены — на их базе появится или переходная модель, или полноценный истребитель 6 поколения.

Что хотят получить страны – участницы проекта GCAP, сказать точно нельзя. В их портфолио пока лежит американский истребитель пятого поколения F-35, в создании которого они принимали посильное участие. Ряд экспертов отмечают, что Су-57 превосходит F-35 по ряду параметров. В ходе обкатки Су-57 в Сирии его ни разу не засекла ни одна РЛС. F-35 в ходе выполнения своих задач "светился" неоднократно. Что касается американской машины, то у него, в отличие от Су-57, нет РЛС с АФАР. Будет ли что-то подобное у самолёта GCAP, вопрос открытый, потому что американские разработчики ставить туда свою РЛС точно не будут, а в Европе опережающими радиолокационными технологями пока не располагает ни одна страна.

Участники GCAP заявляют, что их самолёт будет сверхзвуковым и рассчитанным на длительный бесфорсажный полёт, однако этим уже никого не удивишь. Современные машины летают быстрее 2,5 тыс. километров в час, поэтому для качественного прорыва придется переходить на гиперзвук, а с этими технологиями на западе пока проблемы.

Когда представители GCAP говорят о сетецентрических новациях, опять же, стоит вспомнить о том, что Су-57 в рамках сетецентрического взаимодействия способен работать с тяжёлыми ударными беспилотниками "Охотник", серийное производство которых может начаться в ближайшее время.

Но самое интересное, что опционально Су-57 уже сейчас можно модернизировать до шестого поколения — достаточно поменять несколько элементов и боевые возможности машины возрастут кратно. Тогда как участники суперпроекта GCAP ещё даже не занялись "проработкой оптимального облика самолёта". Говорить о чём-то можно будет хотя бы на стадии детального проектирования, которая, по всей видимости, начнётся во второй половине десятилетия. По мнению экспертов, много времени займёт разработка авионики, боевых систем и оружия, потенциал которого может существенно снизиться за несколько лет.

Фото © Topwar.ru Зачем Британии, Италии и Японии объединяться в GCAP? 0 Каждая по отдельности не может создать самолёт шестого поколения Чтобы разработать общую линейку перспективных истребителей Чтобы создать шумиху

Авторы Сергей Андреев