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Опубликовано 3 августа 2023, 17:08
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Самолёт ВВС Швеции впервые провёл разведку у границ России

Шведский самолёт-разведчик пролетел вдоль границы России

Разведывательный самолёт ВВС Швеции Gulfstream IV SP Korpen заметили в воздушном пространстве Финляндии — он совершил облёт вдоль российской границы. Это следует из данных ресурса flightradar24.

Самолёт пролетел над озером Инари на севере Финляндии в одном направлении, потом в обратном, а затем свернул на юг и продолжил движение вдоль российской границы. Он базируется на аэродроме под Линчёпингом на юге Швеции.

Согласно заявлению авиационного эксперта Миикки Хулта, это первый подобный полёт шведских ВВС, так как раньше разведкой над финляндской территорией занимались американские воздушные суда.

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Ирина Фальке
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