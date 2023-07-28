Беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с истребителем Су-34 в небе над Сирией

Беспилотник MQ-9 Reaper международной коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с самолётом Су-34 ВКС России в Сирии. Как заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в статистике контр-адмирал Олег Гуринов, столкновения удалось избежать.

Это произошло утром 28 июля на высоте пять тысяч метров в районе населённого пункта Нафла провинции Ракка. По словам Гуринова, полёт беспилотника не был деконфликтован.

"Российские лётчики, продемонстрировавшие высокий уровень эффективности, приняли меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом коалиции", — добавил он.