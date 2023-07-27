Дрон проамериканской коалиции опасно сблизился с двумя истребителями РФ в Сирии

В Сирии беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper международной коалиции во главе с США приблизился на опасное расстояние к российским истребителям Су-35 и Су-34. Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, это произошло 26 июля на высоте 6200 метров в районе Эль-Баб. В результате облучения системами наведения вооружения у самолётов ВКС РФ автоматически сработали бортовые комплексы обороны, был произведён отстрел ложных тепловых целей. Столкновение удалось предотвратить. Появление БПЛА Гуринов считает очередной провокацией.