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25 июля, 16:51

В США пожаловались, что российский истребитель повредил их дрон над Сирией

В США заявили, что российский истребитель повредил американский дрон над Сирией

Российский истребитель приблизился к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper над Сирией и повредил его. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах США. Опубликовано соответствующее видео.

Российский истребитель повредил беспилотник США над Сирией. Видео © Twitter / YWNReporter

Уточняется, что российский самолёт сбросил на дрон ракетные тепловые ловушки. Из-за этого пропеллер дрона оказался повреждён, операторы смогли вернуть аппарат на базу.

Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

Ранее Лайф писал о том, что американские истребители F-16 в Сирии навели оружие на самолёт ВКС России. И это не единственный такой случай, были и другие.

Обложка ©

Twitter / YWNReporter

Илья Суриков
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