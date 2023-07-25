В США пожаловались, что российский истребитель повредил их дрон над Сирией
В США заявили, что российский истребитель повредил американский дрон над Сирией
Российский истребитель приблизился к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper над Сирией и повредил его. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах США. Опубликовано соответствующее видео.
Российский истребитель повредил беспилотник США над Сирией. Видео © Twitter / YWNReporter
Уточняется, что российский самолёт сбросил на дрон ракетные тепловые ловушки. Из-за этого пропеллер дрона оказался повреждён, операторы смогли вернуть аппарат на базу.
Ранее Лайф писал о том, что американские истребители F-16 в Сирии навели оружие на самолёт ВКС России. И это не единственный такой случай, были и другие.
Twitter / YWNReporter