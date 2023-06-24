Пилоты США активировали вооружение при сближении с самолётами ВКС России
Пилоты США в Сирии дважды активировали системы наведения вооружения на самолёты РФ
За прошедшие сутки пилоты ВВС США уже дважды активировали системы вооружений при сближении с российскими самолётами. Об этом на брифинге заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
По словам Гуринова, за прошедшие 24 часа были зафиксированы десять случаев планомерных грубых нарушений со стороны так называемой Международной антитеррористической коалиции меморандума по безопасности полётов в САР, возглавляемой Штатами.
"За сутки зафиксировано десять случаев нарушений, включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолётами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полёты вдоль границ Сирии", — заявил Гуринов.
Ранее в Германии начались крупнейшие в истории НАТО учения военно-воздушных сил — Air Defender с участием 25 стран – участниц и партнёров альянса.
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