Пилоты США активировали вооружение при сближении с самолётами ВКС России

За прошедшие сутки пилоты ВВС США уже дважды активировали системы вооружений при сближении с российскими самолётами. Об этом на брифинге заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

По словам Гуринова, за прошедшие 24 часа были зафиксированы десять случаев планомерных грубых нарушений со стороны так называемой Международной антитеррористической коалиции меморандума по безопасности полётов в САР, возглавляемой Штатами.

"За сутки зафиксировано десять случаев нарушений, включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолётами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полёты вдоль границ Сирии", — заявил Гуринов.