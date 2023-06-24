Регион

Уведомления отключены

23 июня, 22:37

Пилоты США активировали вооружение при сближении с самолётами ВКС России

Пилоты США в Сирии дважды активировали системы наведения вооружения на самолёты РФ

За прошедшие сутки пилоты ВВС США уже дважды активировали системы вооружений при сближении с российскими самолётами. Об этом на брифинге заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

По словам Гуринова, за прошедшие 24 часа были зафиксированы десять случаев планомерных грубых нарушений со стороны так называемой Международной антитеррористической коалиции меморандума по безопасности полётов в САР, возглавляемой Штатами.

"За сутки зафиксировано десять случаев нарушений, включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолётами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полёты вдоль границ Сирии", — заявил Гуринов.

Российский Су-27 вылетал на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтикой

Российский Су-27 вылетал на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтикой

Ранее в Германии начались крупнейшие в истории НАТО учения военно-воздушных сил — Air Defender с участием 25 стран – участниц и партнёров альянса.

Обложка ©

unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров