НАТО начало крупнейшие в истории учения в Германии

В Германии начались крупнейшие в истории НАТО учения военно-воздушных сил — Air Defender. В них примут участие 25 стран – участниц и партнёров альянса. Манёвры будут проходить до 23 июня на территории ФРГ и соседних государств, пишет пресс-служба Бундесвера.

"Учения демонстрируют солидарность внутри альянса и трансатлантические связи. С 12 по 23 июня до 10 тысяч участников учений из 25 стран на 250 самолётах будут готовиться под руководством ВВС к действиям в европейском воздушном пространстве", — отметили в ведомстве.

На учениях планируется представить американские истребители пятого поколения F-35. В Бундестаге заявили, что цель Air Defender 23 — отработка воздушных операций. В большей степени внимание будет уделяться оптимизации и расширению сотрудничества внутри альянса.

По данным DPA, ссылающегося на представителя ВВС ФРГ, в ходе учений страны НАТО отразят удар потенциального противника "с востока" под условным названием OCCASUS. Планируется отработать сценарии противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, а также защиты аэропортов и морских гаваней. Логистическим центром манёвров станет авиабаза Вунсторф под Ганновером.