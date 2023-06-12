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12 июня, 06:47

На Украине призвали создать "авиационную коалицию"

Глава МО Украины Резников назвал приоритетом тему коалиции по истребителям

Для Киева на очередном заседании в формате "Рамштайн" станет приоритетной тема коалиции по истребителям. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

"В рамках заседания мы будем обсуждать подробности "авиационной коалиции", — приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.

По словам Резникова, на встрече будут обсуждаться вопросы подготовки украинских пилотов, техников и инженеров. В заседании примут участие Минобороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к формату "Рамштайн".

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В состав контактной группы обороны Украины, также известной как "формат "Рамштайн", входят все страны – участницы НАТО, большинство членов Евросоюза, а также союзники западных государств в Азии и Африке. Неформальное название этой коалиции связано с тем, что её встречи проходят на американской авиационной базе Рамштайн в Германии.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ВСУ могут получить истребители F-16 через два-три месяца. При этом он призвал не ждать поставок, а продолжать попытки контрнаступления.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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