На Украине призвали создать "авиационную коалицию"

Для Киева на очередном заседании в формате "Рамштайн" станет приоритетной тема коалиции по истребителям. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

"В рамках заседания мы будем обсуждать подробности "авиационной коалиции", — приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.

По словам Резникова, на встрече будут обсуждаться вопросы подготовки украинских пилотов, техников и инженеров. В заседании примут участие Минобороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к формату "Рамштайн".

В состав контактной группы обороны Украины, также известной как "формат "Рамштайн", входят все страны – участницы НАТО, большинство членов Евросоюза, а также союзники западных государств в Азии и Африке. Неформальное название этой коалиции связано с тем, что её встречи проходят на американской авиационной базе Рамштайн в Германии.