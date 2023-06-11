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11 июня, 00:53

Удерживаемый Канадой российский самолёт будет арестован

Правительство Канады распорядилось арестовать российский Ан-124

Удерживаемый Канадой российский транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" будет арестован по распоряжению правительства страны. Об этом сообщил канадский МИД.

"Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолёта, который сейчас находится в аэропорту Торонто", — сказано в записи ведомства.

Канада готовится передать Украине конфискованный российский Ан-124

Канада готовится передать Украине конфискованный российский Ан-124

Напомним, в апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада планирует передать Киеву конфискованный российский транспортный самолёт Ан-124. Сейчас Трюдо лично прибыл в Киев.

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Министерство обороны РФ

Лариса Сафронова
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