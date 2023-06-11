Удерживаемый Канадой российский самолёт будет арестован
Правительство Канады распорядилось арестовать российский Ан-124
Удерживаемый Канадой российский транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" будет арестован по распоряжению правительства страны. Об этом сообщил канадский МИД.
"Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолёта, который сейчас находится в аэропорту Торонто", — сказано в записи ведомства.
Напомним, в апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада планирует передать Киеву конфискованный российский транспортный самолёт Ан-124. Сейчас Трюдо лично прибыл в Киев.
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