Удерживаемый Канадой российский самолёт будет арестован

Удерживаемый Канадой российский транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" будет арестован по распоряжению правительства страны. Об этом сообщил канадский МИД.

"Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолёта, который сейчас находится в аэропорту Торонто", — сказано в записи ведомства.