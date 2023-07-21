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20 июля, 23:53
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ЦПВС зафиксировал наведение истребителей США F-16 на самолёт ВКС РФ в Сирии

В отношении самолёта ВКС России, совершавшего плановый полёт вдоль южной границы Сирии, зафиксировано применение системы наведения истребителями F-16. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Также, по его словам, отмечено десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Рафаль" международной коалиции. Кроме того, за сутки выявлено 12 нарушений протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными полётами беспилотников.

Пилоты США активировали вооружение при сближении с самолётами ВКС России

Пилоты США активировали вооружение при сближении с самолётами ВКС России

А ранее Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на шесть месяцев. Голоса за документ отдали Россия и Китай, в то время как Великобритания, США и Франция выступили против.

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Лариса Сафронова
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