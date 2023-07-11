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11 июля, 16:18

В ООН не поддержали резолюцию России о помощи в Сирии

СБ ООН отклонил резолюцию РФ о механизме трансграничной помощи в Сирии

Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на шесть месяцев. Голоса за документ отдали Россия и Китай, в то время как Великобритания, США и Франция выступили против. Остальные делегации воздержались от голосования.

До этого Россия использовала своё вето для блокировки проекта, представленного Швейцарией и Бразилией. Согласно ему, предполагалось продление работы единственного пункта пропуска Баб эль-Хава на границе Сирии и Турции на девять месяцев.

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Ранее Лайф писал о том, что в Сирии начались совместные учения российских Воздушно-космических сил и сирийских Военно-воздушных сил.

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Илья Суриков
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