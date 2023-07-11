В ООН не поддержали резолюцию России о помощи в Сирии

Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на шесть месяцев. Голоса за документ отдали Россия и Китай, в то время как Великобритания, США и Франция выступили против. Остальные делегации воздержались от голосования.

До этого Россия использовала своё вето для блокировки проекта, представленного Швейцарией и Бразилией. Согласно ему, предполагалось продление работы единственного пункта пропуска Баб эль-Хава на границе Сирии и Турции на девять месяцев.