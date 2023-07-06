Совместные учения ВКС России и ВВС САР начались в Сирии

В Сирийской Арабской Республике начались совместные учения российских Воздушно-космических сил и сирийских Военно-воздушных сил. По данным Минобороны РФ, участники в ходе манёвров отрабатывают вопросы контроля воздушного пространства Сирии.

"ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск. Учения продлятся до середины июля", — сообщает ведомство.

В учениях, которые продлятся до середины июля, также примут участие подразделения радиоэлектронной борьбы.