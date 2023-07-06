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6 июля, 05:05

Совместные учения ВКС России и ВВС САР начались в Сирии

Минобороны: В САР начались совместные учения ВКС РФ и сирийских ВВС

В Сирийской Арабской Республике начались совместные учения российских Воздушно-космических сил и сирийских Военно-воздушных сил. По данным Минобороны РФ, участники в ходе манёвров отрабатывают вопросы контроля воздушного пространства Сирии.

"ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск. Учения продлятся до середины июля", — сообщает ведомство.

В учениях, которые продлятся до середины июля, также примут участие подразделения радиоэлектронной борьбы.

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Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов анонсировал шестидневные учения в САР.

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vk.com / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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