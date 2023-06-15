КНДР запустила две ракеты в ответ на крупнейшие военные учения Южной Кореи и США

КНДР запустила в сторону Японского моря сразу две баллистические ракеты малой дальности из района Сунан в окрестностях Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил Республики Корея.

"Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района Сунан", — приводит заявление КНШ агентство.

Информацию о ракетном запуске подтвердил и официальный представитель Минобороны КНДР. Он предупредил США и Южную Корею о том, что северокорейская армия готова ответить на "любые демонстрации и провокации противника", отсылая к крупнейшим в истории совместным боевым стрельбам Штатов и Республики Корея на полигоне в 25 километрах от межкорейской границы. За последним раундом военных учений наблюдал южнокорейский лидер Юн Сок Ёль.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил военным начать детальный сбор и анализ информации о новом ракетном пуске КНДР. По предварительным данным, обломки снарядов могли упасть в исключительной экономической зоне Страны восходящего солнца. Сторожевым кораблям Японии приказано в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сразу связываться с властями.