КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 13:33

Ядерная подлодка США впервые с начала 1980-х годов отправится к Южной Корее

Ядерная подлодка Соединённых Штатов отправится к Южной Корее впервые с начала 1980-х годов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, его слова приводит ТАСС.

"Мы объявим о намерении предпринять шаги, чтобы сделать сдерживание более заметным через размещение стратегических активов, в том числе посещение ядерной подлодкой Южной Кореи, чего не случалось с начала 1980-х годов", — сказал он.

По словам представителя, Соединённые Штаты намерены усилить совместные тренировки и учения с Южной Кореей с целью развить союзнический подход двух стран к сдерживанию угроз со стороны КНДР и защите от них.

США и Южная Корея на этой неделе примут заявление о ядерном сдерживании и КНДР

США и Южная Корея на этой неделе примут заявление о ядерном сдерживании и КНДР

Ранее сообщалось, что Южная Корея, США и Япония проводят трёхсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. Они назвали это ответом на запуск ракеты со стороны КНДР. В МИД России заявили, что обострение ситуации на Корейском полуострове может обернуться проблемами для нашего Дальнего Востока.

Обложка ©

Getty Images / Classicstock / L Smith

Светлана Оперук
  • Новости
  • США
  • Южная Корея
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров