Ядерная подлодка США впервые с начала 1980-х годов отправится к Южной Корее
Ядерная подлодка Соединённых Штатов отправится к Южной Корее впервые с начала 1980-х годов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, его слова приводит ТАСС.
"Мы объявим о намерении предпринять шаги, чтобы сделать сдерживание более заметным через размещение стратегических активов, в том числе посещение ядерной подлодкой Южной Кореи, чего не случалось с начала 1980-х годов", — сказал он.
По словам представителя, Соединённые Штаты намерены усилить совместные тренировки и учения с Южной Кореей с целью развить союзнический подход двух стран к сдерживанию угроз со стороны КНДР и защите от них.
Ранее сообщалось, что Южная Корея, США и Япония проводят трёхсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. Они назвали это ответом на запуск ракеты со стороны КНДР. В МИД России заявили, что обострение ситуации на Корейском полуострове может обернуться проблемами для нашего Дальнего Востока.
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