Ядерная подлодка США впервые с начала 1980-х годов отправится к Южной Корее

Ядерная подлодка Соединённых Штатов отправится к Южной Корее впервые с начала 1980-х годов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, его слова приводит ТАСС.

"Мы объявим о намерении предпринять шаги, чтобы сделать сдерживание более заметным через размещение стратегических активов, в том числе посещение ядерной подлодкой Южной Кореи, чего не случалось с начала 1980-х годов", — сказал он.

По словам представителя, Соединённые Штаты намерены усилить совместные тренировки и учения с Южной Кореей с целью развить союзнический подход двух стран к сдерживанию угроз со стороны КНДР и защите от них.