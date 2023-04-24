США и Южная Корея на этой неделе примут заявление о ядерном сдерживании и КНДР

Американский лидер Джо Байден и глава Южной Кореи Юн Сок Ёлем на этой неделе по итогам встречи примут совместное заявление по ядерному сдерживанию и КНДР, сообщил журналистам помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Оба президента выпустят заявление, которое затронет вопрос расширенного сдерживания, в особенности в контексте растущей угрозы со стороны КНДР", — сказал он в ходе брифинга.