США и Южная Корея на этой неделе примут заявление о ядерном сдерживании и КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / ЕРА / KCNA
Американский лидер Джо Байден и глава Южной Кореи Юн Сок Ёлем на этой неделе по итогам встречи примут совместное заявление по ядерному сдерживанию и КНДР, сообщил журналистам помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Оба президента выпустят заявление, которое затронет вопрос расширенного сдерживания, в особенности в контексте растущей угрозы со стороны КНДР", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что Южная Корея, США и Япония проводят трёхсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. Они назвали это ответом на запуск ракеты со стороны КНДР. В МИД России заявили, что обострение ситуации на Корейском полуострове может обернуться проблемами для нашего Дальнего Востока.