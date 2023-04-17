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17 апреля, 04:31

США, Южная Корея и Япония начали учения в ответ на запуски ракет КНДР

Yonhap: США, Южная Корея и Япония начали учения по противоракетной обороне

Южная Корея, США и Япония проводят трёхсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В манёврах принимают участие три эсминца, оборудованные системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago. Военные должны отработать процедуру обнаружения смоделированной компьютером цели в виде баллистической ракеты.

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"Это была возможность укрепить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией против наступающих ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи, а также укрепить возможности нашего флота реагировать на запуски баллистических ракет", — пояснил официальный представитель ВМС Южной Кореи.

Как сообщал Лайф ранее, 13 апреля КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Власти Японии распространили сигнал тревоги, предупредив о возможном падении северокорейского снаряда на северный остров Хоккайдо. Однако вскоре тревогу там отменили.

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Юлия Коновалова
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