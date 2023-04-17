США, Южная Корея и Япония начали учения в ответ на запуски ракет КНДР

Южная Корея, США и Япония проводят трёхсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В манёврах принимают участие три эсминца, оборудованные системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago. Военные должны отработать процедуру обнаружения смоделированной компьютером цели в виде баллистической ракеты.