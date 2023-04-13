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12 апреля, 23:36

На Хоккайдо отменили тревогу после падения ракеты КНДР в другом районе

На японском острове Хоккайдо отменили тревогу после того, как северокорейская ракета упала в другом районе. О том, что снаряд больше не представляет угрозы, сообщила Береговая охрана Японии.

На острове Хоккайдо сигнал воздушной тревоги. Видео © Twitter / disclosetv

Согласно сообщениям правительственной системы оповещения J-Alert, угроза для острова Хоккайдо отменяется, эвакуация населения в убежища больше не нужна.

Информация о каком-либо ущербе от падения ракеты не поступала. Береговая охрана Японии предупреждает находящиеся в районе Хоккайдо суда о том, что нужно соблюдать осторожность, при обнаружении обломков не приближаться к ним.

КНДР сымитировала ядерный удар по "главному объекту врага"

КНДР сымитировала ядерный удар по "главному объекту врага"

Как сообщал Лайф, сегодня КНДР вновь запустила ракету, уже в 12-й раз в этом году. Вскоре власти Японии распространили сигнал тревоги, предупредили о возможном падении северокорейского снаряда на северный остров Хоккайдо.

Обложка ©

Twitter / disclosetv

Андрей Григорьев

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