На Хоккайдо отменили тревогу после падения ракеты КНДР в другом районе
На японском острове Хоккайдо отменили тревогу после того, как северокорейская ракета упала в другом районе. О том, что снаряд больше не представляет угрозы, сообщила Береговая охрана Японии.
На острове Хоккайдо сигнал воздушной тревоги. Видео © Twitter / disclosetv
Согласно сообщениям правительственной системы оповещения J-Alert, угроза для острова Хоккайдо отменяется, эвакуация населения в убежища больше не нужна.
Информация о каком-либо ущербе от падения ракеты не поступала. Береговая охрана Японии предупреждает находящиеся в районе Хоккайдо суда о том, что нужно соблюдать осторожность, при обнаружении обломков не приближаться к ним.
Как сообщал Лайф, сегодня КНДР вновь запустила ракету, уже в 12-й раз в этом году. Вскоре власти Японии распространили сигнал тревоги, предупредили о возможном падении северокорейского снаряда на северный остров Хоккайдо.
Twitter / disclosetv