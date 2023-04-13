На Хоккайдо отменили тревогу после падения ракеты КНДР в другом районе

На японском острове Хоккайдо отменили тревогу после того, как северокорейская ракета упала в другом районе. О том, что снаряд больше не представляет угрозы, сообщила Береговая охрана Японии.

На острове Хоккайдо сигнал воздушной тревоги. Видео © Twitter / disclosetv

Согласно сообщениям правительственной системы оповещения J-Alert, угроза для острова Хоккайдо отменяется, эвакуация населения в убежища больше не нужна.

Информация о каком-либо ущербе от падения ракеты не поступала. Береговая охрана Японии предупреждает находящиеся в районе Хоккайдо суда о том, что нужно соблюдать осторожность, при обнаружении обломков не приближаться к ним.