КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Ведомство призвало экипажи гражданских судов, находящихся в районе предположительного падения обломков реактивного снаряда. не приближаться к ним, а сразу связаться с властями страны. В свою очередь южнокорейские военные также сообщили о запуске баллистической ракеты с территории КНДР. Это уже 12-й пуск только за 2023 год.