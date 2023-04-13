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12 апреля, 22:39

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР вновь запустила ракету, предположительно баллистическую, в сторону Японского моря. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Ведомство призвало экипажи гражданских судов, находящихся в районе предположительного падения обломков реактивного снаряда. не приближаться к ним, а сразу связаться с властями страны. В свою очередь южнокорейские военные также сообщили о запуске баллистической ракеты с территории КНДР. Это уже 12-й пуск только за 2023 год.

КНДР испытала подводный ядерный дрон со "смертоносным потенциалом"

КНДР испытала подводный ядерный дрон со "смертоносным потенциалом"

Ранее Лайф писал, что КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара. Контролируемый взрыв испытательной боеголовки, как утверждалось, прошёл успешно. А в конце прошлого месяца в Северной Корее рассказывали о первых испытаниях подводного "ядерного" беспилотника КНДР.

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"Нодон Синмун"

Андрей Григорьев
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